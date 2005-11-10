Inter, abbondanza in difesa. Bisseck e compagni, la titolarità è tutta da conquistare

Fino a qualche settimana fa trovare tre difensori disponibili sembrava quasi un'impresa. Adesso, invece, Cristian Chivu può permettersi il lusso di guardare la propria retroguardia e avere più di una soluzione a disposizione. Un problema di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere. La sosta per le nazionali arriva in un momento particolarmente importante. I nerazzurri sperano di ritrovare tutti i propri uomini nelle migliori condizioni, senza brutte sorprese dagli impegni internazionali. Con il recupero degli infortunati, infatti, il reparto arretrato torna finalmente a essere completo. John Stones è nuovamente a disposizione, Benjamin Pavard ha superato tutti i problemi fisici e anche gli altri interpreti possono contendersi un posto. Una notizia sicuramente positiva per Chivu, che da qui in avanti avrà la possibilità di gestire con maggiore libertà le proprie scelte.

Bastoni al centro, Carlos a sinistra, una soluzione che convince

Tra le novità più interessanti delle ultime uscite c'è sicuramente la disposizione che vede Alessandro Bastoni al centro della difesa, con Carlos Augusto sul centrosinistra e Manuel Akanji sul centrodestra. Una soluzione che ha dato risposte incoraggianti e che potrebbe rappresentare qualcosa in più di una semplice alternativa. Il brasiliano sta attraversando un ottimo momento di forma e la sua presenza permette a Chivu di valorizzarne le caratteristiche senza dover rinunciare a Federico Dimarco sulla corsia mancina. Akanji, dal canto suo, conosce perfettamente il ruolo di braccetto destro, mentre Bastoni può mettere a disposizione della squadra qualità e capacità di lettura anche nella posizione centrale. Una formula che funziona e che, almeno in questo momento, sembra offrire diverse garanzie. Ma con una rosa finalmente al completo, sarà difficile pensare che questa possa diventare la sola strada percorribile.

Bisseck, Pavard e Stones. La concorrenza si accende

Ed è proprio qui che torna d'attualità una frase pronunciata dal gigante tedesco Bisseck. Dopo la vittoria contro il Monza alla prima di campionato, il difensore aveva mandato un messaggio chiarissimo sulla concorrenza: «Se vogliono il mio posto devo morire». Parole che raccontano bene la sua mentalità, ma che oggi assumono un significato ancora più interessante. Perché nessuno vuole rinunciare alla titolarità e Chivu, con tutti gli uomini finalmente a disposizione, avrà soltanto l'imbarazzo della scelta. Bisseck è pronto a difendere la propria posizione, Pavard vuole tornare protagonista e Stones rappresenta un'altra alternativa di assoluto valore. Senza dimenticare la possibilità di confermare la soluzione con Bastoni centrale, Carlos Augusto a sinistra e Akanji a destra. La Champions League e la Coppa Italia offriranno inevitabilmente occasioni per tutti, ma la concorrenza sarà costante anche in campionato. Le gerarchie non sono necessariamente destinate a essere stravolte, ma una cosa è certa: da qui in avanti nessuno potrà permettersi di abbassare la guardia.