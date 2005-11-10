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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre

Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 01:00Serie A
15.11.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
Tutte le indiscrezioni delle ultime 24 ore, le voci di mercato e i retroscena sui principali protagonisti di Serie A e calcio estero
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

JUVENTUS, SPUNTA VARELA PER L'ATTACCO. COMO SU UN 2008 DEL BARCELLONA. NAPOLI, IL PSV NON MOLLA DE BRUYNE E PUO' LASCIARE ANCHE LOBOTKA. INTER, CALHANOGLU TRA RINNOVO E ADDIO RESTANDO IN A. LUIS HENRIQUE PUO' PARTIRE. GITTENS PIU' DI UN'IDEA PER LA ROMA (E NON SOLO) A GENNAIO. LAZIO, IL PRIMO POSTO PUO' CAMBIARE IL MERCATO

La Juventus guarda anche a Gustavo Varela per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'attaccante portoghese del Monza, attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti, è finito nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti già nel mercato di gennaio. Come riferisce il Corriere dello Sport, Varela rappresenta una possibile alternativa qualora la dirigenza juventina non riuscisse a concretizzare un'operazione per un attaccante di maggiore esperienza. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione di numerose società, rendendo però particolarmente complicata un'eventuale trattativa. Si tratta di Napoli in Serie A, ma anche club esteri come Barcellona, Borussia Dortmund e Lipsia.

Como attento ai talenti che si mettono in mostra in giro per il mondo. Uno di questi è Hamza Abdelkarim, punta classe 2008 di nazionalità egiziana, legato al Barcellona da un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Il giocatore starebbe valutando di lasciare il club blaugrana dopo aver faticato a ritagliarsi uno spazio in prima squadra (appena 12 minuti tra tutte le competizioni) sotto la guida di Hansi Flick. Cesc Fabregas, al contrario, potrebbe garantirgli un impiego superiore con due soli attaccanti in rosa (Douvikas e Kean), mentre dal canto suo Abdelkarim non sarebbe così propenso a rimanere nella cantera del Barça a 18 anni.

Il PSV Eindhoven insiste per Kevin De Bruyne, ma il Napoli non ha intenzione, almeno per il momento, di privarsi del centrocampista belga. Il club olandese vorrebbe provare a convincere l'ex Manchester City a trasferirsi già a gennaio, anche se l'operazione si presenta complicata. Come riferisce il Corriere dello Sport, la posizione della società azzurra è chiara: De Bruyne resta un elemento importante per Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare ad averlo a disposizione nella seconda parte della stagione.

"Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo”. Parlava così Stanislav Lobotka prima dell'ultimo infortunio muscolare che lo ha fatto fermare per sei settimane. Possibile un suo rientro intorno a metà dicembre, ma nel frattempo il Napoli deve fare di necessità virtù, utilizzando Gilmour come schermo davanti alla difesa. Non è la stessa cosa, ovviamente. Lo slovacco percepiva 2,5 milioni di euro all'inizio della sua avventura a Napoli, mentre nel 2024 ha contrattato uno stipendio variabile verso l'alto fino a 4,5 milioni. Una cifra che per il club di De Laurentiis incomincia a essere troppo alta, al netto del Decreto Crescita: Lobotka difficilmente sarà una plusvalenza ed è possibile che vada via a parametro zero, nell'ottica di rifondare e cambiare la filosofia contrattuale. Sulla falsariga di quello che succederà ad Anguissa, insomma, la sensazione è che sia l'ultima stagione per Lobotka a Napoli.

Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è a scadenza di contratto con l'Inter e come normale che sia la sua situazione inizia ad attrarre gli occhi indiscreti di chi lo prenderebbe volentieri con sé a parametro zero. In particolare negli ultimi giorni si è discusso dell'interesse della Juventus, oltre che di quello del Como. Al momento però c'è un ma importante dato che il calciatore, almeno fino a questo momento, dà priorità all'Inter. Il club avrebbe poi promesso al giocatore e ai suoi agenti di voler parlare di rinnovo attraverso una formula con più bonus e uno stipendio fisso un po' più basso. Bisogna però poi trovare gli accordi poiché Calhanoglu ha la testa all'Inter e i dirigenti gli hanno promesso di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione. Si vedrà dunque come proseguirà la situazione.

Luis Henrique è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Cristian Chivu per la trasferta contro l'Atalanta. Il recupero dall'infortunio, tuttavia, non sembra destinato a cambiare le gerarchie sulla fascia nerazzurra. Secondo Tuttosport, l'ex Marsiglia rischia di restare ai margini anche nelle prossime settimane, complice la crescita dei concorrenti. Djed Spence si è ormai imposto sulla destra, mentre Andy Diouf rappresenta un'alternativa preziosa anche a gara in corso. Sull'altra corsia, Federico Dimarco sta ritrovando continuità e rendimento, con Carlos Augusto che ha sfruttato le opportunità ricevute, dimostrando di poter incidere sia da esterno sia da braccetto. Una concorrenza che ha progressivamente ridotto gli spazi per il brasiliano. Un impiego limitato che potrebbe spingere il giocatore a valutare nuove opportunità già nella finestra invernale. In estate la Roma aveva mostrato interesse, mentre in precedenza il nome dell'esterno era finito anche sul taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth. Il brasiliano, tuttavia, non aveva manifestato particolare entusiasmo per la destinazione giallorossa e aveva respinto gli approcci dalla Turchia, preferendo attendere eventuali proposte dalla Premier League. Lo scarso minutaggio a Milano potrebbe ora portarlo a rivedere le proprie priorità.

La Roma lavora per rinforzare la rosa in vista della sessione di mercato e cerca quel trequartista sinistro di piede destro che Gian Piero Gasperini chiede fin dal suo arrivo nella Capitale. Tra i diversi tavoli aperti dal ds Tony D'Amico, uno dei principali porta a Londra, sponda Chelsea, per Jamie Gittens. Il Chelsea potrebbe aprire a una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, sebbene a Stamford Bridge credano ancora nelle sue qualità mostrate in passato con il Borussia Dortmund. La Roma valuta attentamente le condizioni fisiche del giocatore, chiuso nella rosa inglese da profili come Neto, Estevao, Quenda e Rogers, ma resta fortemente interessata a riportarlo al centro del progetto tecnico di Gasperini per rinforzare la corsia offensiva sinistra nella seconda parte della stagione calcistica.

In casa Napoli, qualcosa potrebbe accadere per gli esterni visto che Lang è in uscita (anche se per il momento non sono arrivate offerte) ma qualche dubbio c’è anche su Neres, su cui c’è molto interesse in Brasile. E allora ecco che in questo caso ci sarebbe modo di inserire un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Il profilo che piace di più è sicuramente Cacciamani già cercato anche dalla Roma in estate. Operazione davvero difficile anche perché il club granata non ha certo intenzione di cederlo a metà stagione. Un’altra soluzione è Gittens, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito o magari anche a condizioni vantaggiose. Insomma il Napoli è al lavoro, a breve partiranno le grandi manovre.

Il primo posto in classifica non può che far sognare. Nessuno avrebbe mai immaginato che la Lazio dopo undici giornate fosse al comando della Serie A con 29 punti, frutto di ben 9 vittorie e due pareggi. Unica squadra ancora imbattuta. Una soddisfazione enorme, che adesso porta a nuove considerazioni anche sul mercato, sempre che a gennaio si verifichi la possibilità. I biancocelesti devono infatti ancora capire come potranno muoversi ma intanto c’è una certezza: tutti i big resteranno. Per cui chi volesse avvicinarsi ai vari Taylor, Nuno Tavares, Isaksen e tutti gli altri può tranquillamente mettersi l’animo in pace. Insomma nessuna cessione e magari qualche pensiero per un eventuale inserimento. Al momento l’idea Icardi rimane tale, nel senso che non ci sono mai stati veramente passi concreti ma solo sondaggi senza mai entrare nello specifico. Questo però non significa che il presidente Lotito non abbia in mente di rafforzare la squadra magari con un altro esterno offensivo. Un giocatore che piace è sicuramente Dennis Man del PSV Ehindoven, con un passato al Parma a cui non dispiacerebbe la possibilità di tornare a giocare in Serie A.

DAVVERO REIJNDERS RIMARRA' IN ARABIA? MIKAUTADZE STRIZZA L'OCCHIO AL BARCELLONA. RONALDINHO SPONSORIZZA ENDRICK IN SERIE A. RUI COSTA ANNUNCIA IL RINNOVO DI PRESTIANNI

Due assist e un gol per Donyell Malen, addirittura tripletta per Tijjani Reijnders. L'Olanda di Xavi si è divertita a ridicolizzare la Grecia 7-0 ieri nel confronto valido il quinto turno di UEFA Nations League, salendo a quota 11 punti con vista sulla qualificazione ai quarti di finale - anche se tutto dipenderà dall'incrocio finale con la Germania di Klopp. Ma davvero rimarrà all'Al Qadsiah? I numeri in Saudi Pro League sono da top player, vice capocannoniere con ben 8 gol alla sua prima esperienza lontano dall'Europa e in Medio Oriente. Anche davanti all'ex Atalanta e oggi compagno di squadra Mateo Retegui.

Il nome di Georges Mikautadze è risuonato con forza nella fase finale del calciomercato in vista di un possibile arrivo al Barcellona, quando la dirigenza catalana continuava a non riuscire a ingaggiare Julian Alvarez. Il georgiano di proprietà del Villarreal - con tanto di contratto duraturo fino al 2031 - non è finito dove avrebbe voluto, ma ciò non ha intaccato il grande affetto che continua a provare per i colori blaugrana. Lo ha affermato l’attaccante in un’intervista a DAZN. Mikautadze, che a poco a poco si sta facendo un nome sempre più importante al Villarreal, è stato interrogato sull’interesse mostrato dal Barça durante l’estate e il calciatore non ha esitato a mostrare il suo grande affetto per la squadra guidata da Hansi Flick. "È lusinghiero. Il Barça è il club del mio cuore, lo guardo giocare da quando ero piccolo. Continuo a seguire le sue partite anche adesso", ha commentato l’attaccante 26enne, autore di 5 gol in questa stagione, di cui tre in Liga e altri due in Champions League.

Nel mondo esiste un altro Ronal­di­nho? A rispondere alla domanda ci penso direttamente il fuoriclasse brasiliano, che sta regalando emozioni in queste ora ai tifosi del Ravenna e più in generale a tutti gli appassionati di calcio che potranno rivedere in campo l'ex campione di Barcellona e Milan domani contro il Forlì: "Non mi piace fare para­goni - ha sottolineato lo stesso Ronaldinho al Corriere della Sera -. Ci sono tanti gio­ca­tori che mi piac­ciono, i bra­si­liani per esem­pio". E a proposito di brasiliani, inevitabile parlare di Endrick, attaccante del Real Madrid che piace per gennaio a Milan e Roma: "Se è pronto per la Serie A? Può gio­care in ogni cam­pio­nato", sottolinea Ronaldinho che poi a La Gazzetta dello Sport aggiunge: "È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì...".

Il Benfica blinda Gianluca Prestianni. Manuel Rui Costa ha confermato infatti che il club portoghese è ormai vicino all'accordo per il rinnovo del giovane attaccante argentino, già autore di 9 gol e 6 assist in 16 presenze ufficiali con gli Encarnados quest'anno. Il presidente delle Aquile ha parlato del futuro del classe 2006 a margine dell'inaugurazione della 256ª Casa do Benfica a Cantanhede, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sui principali temi di attualità della società. "È praticamente tutto pronto per il rinnovo e andrà in porto senza alcun problema. Firmerà a breve, è tutto già sistemato", ha dichiarato Rui Costa, confermando che le trattative sono ormai alle battute finali.

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