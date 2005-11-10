Lazio, domani gli esami di Zaccagni, Tavares e Frattesi. Gattuso spera in buone notizie

Se per il gruppo squadra sono previste 48 ore di relax, Gennaro Gattuso vivrà una domenica piuttosto agitata in attesa di un responso positivo che possa arrivare domani. Dopo il successo per 3-0 contro il Mgarr United in amichevole, il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sugli infortunati facendo capire quello che è il suo stato d'animo: "L'importante è che almeno oggi non si è fatto male nessuno". Una conferma di quanto in questi giorni siano arrivate cattive notizie in successione in quel di Formello. Ieri in amichevole non si sono visti Noslin e Taylor, tenuti precauzionalmente a riposo ma senza alcun tipo di allarme. Domani ci saranno gli esami strumentali per Frattesi, Tavares e Zaccagni con Gattuso che spera in buone nuove.

Lazio, esami per Frattesi, Tavares e Zaccagni. Servirà tempo per Marusic e Sutalo

L'obiettivo degli esami di domani è quello di poter definire nel dettaglio i problemi di Frattesi, Tavares e Zaccagni. Il centrocampista ha lasciato la nazionale con un affaticamento muscolare, la sensazione è che non sia nulla di grave e la sua presenza col Lecce non dovrebbe essere a rischio. Improbabile il recupero di Tavares, che dovrebbe essere alle prese con una lesione muscolare di lieve entità e che potrebbe tenerlo ai box per un altro paio di settimane circa. Spera di poter rientrare già sabato Mattia Zaccagni, che già in questi giorni ha lavorato sul campo. L'esame di domani potrà dare il via libera definitivo. Ci vorrà più tempo invece per Sutalo e Marusic, alle prese con due problemi che potrebbero tenerli ai box fino all'anno nuovo.