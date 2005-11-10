Milan-Inter 3-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira (44' st Terracciano), Musah (37' st Jashari), Modric, Diawara (37' st Bartesaghi); Rabiot, Pulisic (37' st Cissé); Gonçalo Ramos (44' st Hutchinson). A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupiñán, Comotto, Vladimirov, Ossola, Perera, Menon, Vos, Camarda. All.: Ruben Amorim
Inter (3-4-2-1): J. Martinez; Bisseck (36' st Bonny), Akanji, Bastoni (36' st Esposito); Spence, Barella (36' st Dimarco), Calhanoglu (27' st Zielinski), Carlos Augusto; Diouf (27' st Mkhitaryan), Sucic; Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)
Ammoniti: De Winter (M), Moreira (M), Carlos Augusto (I)