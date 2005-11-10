Udinese-Roma 2-5: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 20:01Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
31.10.2026 20:01Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom (82' Jovanovic), Miller, Kamara (82' Arizala); Zaniolo (67' Piotrowski), Ekkelenkamp (56' Chakvetadze); Davis (56' Unai Gomez). All.: Runjaic
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (84' Koulierakis); Molina, Cristante, De Roon, Wesley (79' Rensch); Soulé (79' Mancini), Mora (59' Pisilli); Malen (60' Castro). All.: Gasperini
Arbitro: Maresca
Marcatori: 10' Cristante (R), 31' Mora (R), 33' Malen (R), 38' Ndicka (R), 51' Zaniolo (U), 77' Palma (U), 90'+2 Ghilardi (R)
Ammoniti: Miller (U), Cristante (R)
Articoli correlati
Roma, Ghilardi al primo gol in A: "Ci ho messo due anni, ho segnato con i crampi"
Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Roma, Gasperini: "Non ricordo un periodo così intenso"
Udinese, Runjaic: "Non sta a me decidere se sono in grado di cambiare la situazione"
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
12:41 Altre Notizie
Cannavaro lancia Juventus-Napoli tra ricordi e futuro: "Spalletti e Allegri due grandi allenatori"
08:39 Altre Notizie
Juventus, Balzarini svela: "Alla Continassa si parla troppo e ci si allena poco"
08:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioRampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi