Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Raspadori. Out Pellegrino
Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida in programma alle 15:00 tra l'Atalanta e il Parma. Queste le formazioni ufficiali del match:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Kolasinac, Bernasconi, Maldini, Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Pellegrino, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Drobnic, Mikolajewski.
Allenatore: Carlos Cuesta.
