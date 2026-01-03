Atalanta-Roma 1-0, Djimsiti è il MVP della partita: "Ringrazio Palladino per la fiducia"
Berat Djimsiti è il "Panini Player of the Match" di Atalanta-Roma 1-0. Il difensore albanese ha parlato a caldo ai microfoni di DAZN:
Prima vittoria contro una big. Quanto eravate carichi?
"Molto. Si è visto anche da fuori. Eravamo avvelenati, volevamo vincere tutti i duelli. Questa è la strada giusta".
Palladino ti ha difeso dopo l'ultima partita contro l'Inter
"Ci ho pensato, sicuramente mi è dispiaciuto molto per un paio di giorni. Tutti sbagliamo, cercavo di motivarmi e dare tutto in allenamento. Speravo che il mister non mi togliesse e gli sono grato che mi ha messo in campo e volevo dimostrare di far vedere il mio valore".
L'allievo Palladino batte il maestro Gasperini
"Lo conosce molto bene, ha giocato sotto Gasperini. Vittoria importantissima, siamo un gruppo unito".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.