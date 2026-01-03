Atalanta-Roma, petardo esplode a pochi passi dall'assistente arbitrale. Polemiche anche tra le panchine

Attimi di timore, a Bergamo, per l’assistente arbitrale Dario Cecconi, nelle cui vicinanze è esploso un petardo lanciato dal settore ospiti. Il guardalinee si è abbassato subito, toccandosi l’orecchio destro: gli staff sanitari, sia di Atalanta che di Roma, si sono avvicinati per soccorrerlo e capire le sue condizioni.

Anche l’arbitro Michael Fabbri ha cercato di capire come stesse il collega: “Nel caso andiamo negli spogliatoi, non me ne frega niente”. Cecconi, dopo essersi rialzato, ha però fatto cenno di poter continuare.

Polemiche anche tra le panchine: sia Palladino sia Gasperini si sono avvicinati al quarto uomo, e il tecnico della Dea ha chiesto se fosse normale una cosa del genere.