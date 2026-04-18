Atalanta, Scalvini: "Malen fortissimo, per fermarlo bisogna fare un lavoro di squadra"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo della Roma: "Malen è un giocatore fortissimo, ma la Roma ne ha tanti altri. Per fermarlo bisogna fare un lavoro di squadra, cercando di dare il cento per cento".

Che effetto fa ritrovare Gasperini da avversario?

"Fa piacere, perché è un mister al quale sono legato. Mi ha fatto esordire in Serie A e Champions League, gli sono grato ma adesso lui pensa alla Roma e noi all'Atalanta".