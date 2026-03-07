Atalanta, Scamacca: "Prima volta insieme a Krstovic, ci siamo trovati bene"

In gol nella sfida tra Atalanta e Udinese, Gianluca Scamacca ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa è stata la prima volta in cui abbiamo giocato insieme, è stato creato tanto. Loro hanno avuto una mezza occasione, noi abbiamo trovato anche il palo. Ho pensato dopo a fare quello che ho fatto in tutta la partita: sapevo sarebbero arrivate le occasioni e ho provato a farmi trovare pronto".