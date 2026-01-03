Atalanta, visto El Bilal Touré? Mali ai quarti di Coppa d'Africa grazie a lui. Futuro da decidere

Una partita totalmente folle, un Mali commovente e ridotto in 10 contro 11, la Tunisia a gettare al vento il passaggio ai quarti allo scadere dei tempi regolamentari con un calcio di rigore regalato da Meriah e realizzato da Sinayoko per l'1-1. Una storia a lieto fine per la truppa di Tom Saintfiet, che ha resistito come meglio ha potuto per trascinare gli avversari prima ai supplementari e poi ai calci di rigore, a bordo di una montagna russa di emozioni senza fine apparente.

Ma al momento della battuta dei penalty le sorprese e i colpi di scena si sono susseguiti in pochi istanti, tra la sparata alta di Bissouma e le due parate sensazionali di Diarra a tenere a galla e poi rilanciare i sogni di speranza del Mali. Fatale l'errore dal dischetto di Romdhane al quinto e ultimo rigore calciato, mentre l'eroe della serata in compagnia del suo portiere è stato El Bilal Touré.

L'attaccante di 24 anni, che è passato per l'Atalanta nel 2023/24 prima di essere parcheggiato in prestito prima allo Stoccarda e questa stagione corrente al Besiktas, ha rubato la scena questa sera a Casablanca. E con il ghiaccio nelle vene ha battezzato l'angolo alla destra del portiere della Tunisia per eliminarla dalla Coppa d'Africa. Facendo esplodere i festeggiamenti dei suoi compagni per l'approdo ai quarti di finale del torneo, là dove sfiderà il Senegal di Koulibaly.

Per dovere di cronaca, il cartellino di El-Bilal Toure è fortemente orientato a rimanere nelle mani dell'Atalanta: come anticipato, il giocatore classe 2001 è in prestito al Besiktas, ma il club orobico ha imposto un obbligo di riscatto a 15 milioni solamente qualora il calciatore del Mali metterà a segno almeno 15 gol con la maglia bianconera dei turchi. Al momento vanta solo 4 centri stagionali.