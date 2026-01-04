Atalanta, Zappacosta fa 250 in Serie A. Carnesecchi raggiunge quota 100 con la Dea
TUTTO mercato WEB
Traguardo importante quello che ha potuto festeggiare Davide Zappacosta nella partita che l’Atalanta ha vinto per 1-0 sulla Roma, match valido per la 18^ giornata di campionato.
Ieri sera, alla New Balance Arena, l’esterno atlantico ha potuto infatti tagliare il traguardo delle 250 presenze in Serie A, un bottino accumulato tra Genoa, Roma, Torino e adesso, appunto, Atalanta.
A festeggiare, inoltre, è stato pure Marco Carnesecchi, che ieri ha messo a referto la sua 100ª presenza con la maglia della Dea considerando tutte le competizioni. Un traguardo che verrà certamente incrementato dal solido portiere classe 2000.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia