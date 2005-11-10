Emergenza offensiva per il Bayern Monaco, ma Olise si è allenato in gruppo

L’emergenza infortuni che ha colpito il reparto offensivo del Bayern Monaco, con il grave infortunio di Saibari (almeno tre mesi fermo) e quelli di Gnabry e Olise in occasione del Klassiker a complicare ulteriormente i piani del tecnico Vincent Kompany in vista della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Olise si è allenatore

Un piccolo spiraglio si è però aperto nell’allenamento di questa mattina quando Michael Olise si è presentato regolarmente al campo d’allenamento allenandosi con la squadra al pari di quel Manuel Neuer che aveva saltato l’ultima sfida di campionato per un problema al piede. Kompany dunque potrebbe poter contare sul francese per la sfida di domani anche se sarà decisivo l’ultimo test. Si tratterebbe di un recupero importante visto che oltre a Saibari e Gnabry saranno assenti anche Luis Diaz e Jamal Musiala, anch’essi infortunati, per un reparto d’attacco ridotto veramente ai minimi termini.

Può sorridere anche Zidane

Una notizia che potrebbe far piacere anche al ct della Francia Zinedine Zidane che temeva di dover fare a meno di una delle sue stelle per le sfide contro Italia, il 12 novembre, e Turchia, il 15 novembre, di Nations League. Venerdì il ct diramerà le sue convocazioni e solo allora si saprà con certezza se Olise ci sarà o meno, ma il suo ritorno sul campo di allenamento dovrebbe aver fugato la maggior parte dei dubbi a riguardo.