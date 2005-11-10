Bayern Monaco, Kane alla caccia di Cristiano Ronaldo: può eguagliare un suo record

Il neo Pallone d’Oro Harry Kane è pronto a voltare pagina dopo il calcio di rigore fallito nel Klassiker contro il Borussia Dortmund e mette nel mirino nientemeno che Cristiano Ronaldo.

Con l’Atletico per allungare la striscia di gol

L’inglese infatti nella gara di martedì sera in casa dell’Atletico Madrid andrà alla caccia dell’undicesima gara consecutiva con almeno un gol realizzato in Champions League. Al momento il classe ‘93 è fermo a dieci gare, una meno del record fatto registrare da Cristiano Ronaldo fra il 2017 e il 2018 con la maglia del Real Madrid. Si tratta della striscia di gol consecutivi più lunga nella storia della competizione con il portoghese che finora è stato l’unico a realizzarla, ma ora potrebbe esserci l’aggancio da parte del centravanti del Bayern.

L’altro ‘record’ di Kane

Kane inoltre è pronto ad accrescere il suo bottino di reti con la maglia dei tedeschi: dal 2023, quando è sbarcato a Monaco, il britannico ha segnato 37 reti in Champions League in 41 presenze. Considerando questo lasso di tempo Kane risulta essere il giocatore più prolifico nella massima competizione continentale davanti a Kylian Mbappé del Real Madrid (33 reti) ed Erling Braut Haaland del Manchester City (26 reti).