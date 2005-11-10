Atletico Madrid, Baena ispira il gol di Simeone: "Azione provata durante la settimana"

“Siamo contenti perché ci piace essere in alto, ma stiamo già pensando alla partita di martedì. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere, ma ora è il momento di concentrarci sulla Champions League". Così ha parlato Alex Baena - come riportato da Marca - dopo il successo dell'Atletico Madrid per 0-2 sul campo del Levante.

Il gol di Simeone, arrivato grazie a un suo assist: "È un'azione su cui avevamo lavorato durante la settimana, sapevamo che poteva succedere e ha funzionato alla perfezione. Conosco i miei compagni, so che Giuliano corre su ogni pallone e ha segnato un gol bellissimo, una gran bella conclusione".

Il momento della squadra: "Siamo in una dinamica molto positiva, ci sentiamo sempre più a nostro agio, miglioriamo, con compagni che hanno avuto qualche infortunio, altri che hanno avuto poche vacanze dopo i Mondiali... Siamo in buona forma e dobbiamo mantenerla finché dura".