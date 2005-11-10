Atletico Madrid, Baena ispira il gol di Simeone: "Azione provata durante la settimana"
Paolo Lora Lamia
“Siamo contenti perché ci piace essere in alto, ma stiamo già pensando alla partita di martedì. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere, ma ora è il momento di concentrarci sulla Champions League". Così ha parlato Alex Baena - come riportato da Marca - dopo il successo dell'Atletico Madrid per 0-2 sul campo del Levante.
Il gol di Simeone, arrivato grazie a un suo assist: "È un'azione su cui avevamo lavorato durante la settimana, sapevamo che poteva succedere e ha funzionato alla perfezione. Conosco i miei compagni, so che Giuliano corre su ogni pallone e ha segnato un gol bellissimo, una gran bella conclusione".
Il momento della squadra: "Siamo in una dinamica molto positiva, ci sentiamo sempre più a nostro agio, miglioriamo, con compagni che hanno avuto qualche infortunio, altri che hanno avuto poche vacanze dopo i Mondiali... Siamo in buona forma e dobbiamo mantenerla finché dura".