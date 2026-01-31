Atletico Madrid con una rosa corta? Simeone: "Alza l'asticella della creatività del mister"

"Stiamo lavorando duramente per far sì che le cose accadano: c'è ancora molta strada da fare, può succedere di tutto in questi due giorni". Ha parlato così Diego Simeone, dopo il pareggio per 0-0 rimediato dall'Atletico Madrid in trasferta sul campo del Levante. Il riferimento è al mercato che, nelle ultime ore della sessione invernale, potrebbe regalare ai Colchoneros qualche botto di chiusura.

Il Cholo, come riportato da Marca, ha analizzato così la partita pareggiata in Liga: "Da quello che abbiamo visto nel primo tempo, abbiamo dominato dall'inizio alla fine; chi ha giocato ha controllato la partita, non solo dieci per obbligo. Hanno fatto un ottimo primo tempo."

In chiusura, una sorta di provocazione riguardo all'assenza di soluzioni per via della rosa corta: "Alza l'asticella della creatività, del lavoro dell'allenatore; è sempre bello essere sfidati, e penso che questo ti aiuti a migliorare come allenatore".