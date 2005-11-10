La 13ª giornata di Serie B si è chiusa con cinque vittorie interne, quattro successi esterni e un pareggio. Il Palermo ha battuto 4-1 il SudTirol con una doppietta di Johnsen e guida la classifica a 30 punti, tre in più del Modena, fermato sull'1-1 dal Pisa. Il Benevento ha travolto 5-0 l'Empoli, ultimo con 9 punti, mentre il Cesena ha superato 5-1 l'Ascoli con la tripletta di Shpendi. Il Catanzaro ha vinto 3-1 sul campo della Juve Stabia, la Carrarese 1-0 a Vicenza, l'Avellino 1-0 sul campo della Cremonese e la Sampdoria 2-1 a Padova, grazie alla doppietta di Mezzotero. Vittorie casalinghe anche per la Virtus Entella, 2-1 sull'Hellas Verona, e per il Mantova, 3-0 all'Arezzo.

Questa la Top11 della 13ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):

Vannucchi (Benevento) 7.0 - Para tutto il portierone del Benevento stasera. Nel primo tempo su Yepes e nella ripresa su Curto e Shpendi. I suoi interventi contribuiscono a tenere la porta inviolata.

Romano R. (Benevento) 7.0 - Vince in tutto e per tutto il duello con Zedadka, sia in attacco che in difesa. Quando scende sulla destra è un fattore.

Ciofi (Cesena) 7.0 - Vince tutti i duelli, non molla un centimetro. Spizzata per il raddoppio.

Gelli (Cesena) 7.0 - Il giallo preso non lo condiziona affatto, mette il lucchetto sulla vittoria.

Benaïssa (Mantova) 7.0 - Un pendolino sulla corsia mancina. Il tema è lo stesso: profondità e pallone a rimorchio, generando di fatto il gol del tre a zero.

Kouda (Mantova) 8.0 - Break a spezzare in due il centrocampo dell'Arezzo per poi servire il compagno, a segno. Tocco geniale per Spinaccè e glaciale dagli undici metri per il primo rigore in carriera.

Besaggio (Avellino) 7.0 - Prestazione completa per dinamismo, qualità negli inserimenti e visione di gioco. Sfiora il palo nel primo tempo e nella ripresa disegna l'assist perfetto di prima intenzione che manda in porta Russo.

Schiavi (Carrarese) 7.0 - Fa un gol strepitoso che sblocca la partita. Non solo il gol, la sua è stata una prestazione di sostanza.

Bragantini (Mantova) 8.0 - Ha una marcia in più. Spartisce la palma di migliore in campo con Kouda, trascinando i suoi a suon di gol e giocate.

Shpendi (Cesena) 8.5 - Dodici gol in tredici partite, segna in ogni modo: attaccante ingiocabile per la B.

Johnsen (Palermo) 8.0 - Serata da urlo per il norvegese: autore del primo gol del Palermo, poi nuovamente sotto i riflettori con una bellissima giocata in occasione del tris realizzato da Vavassori e infine capace di firmare la doppietta personale su una punizione battuta da Augello.