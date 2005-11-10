Juventus-Omonia Nicosia, la lista dei 23 convocati di Spalletti: ci sono 3 giovani, out in 6
Niccolò Righi
La Juventus ha reso nota la lista dei ventitré calciatori convocati per la gara dello Stadium contro l'Omonia Nicosia, match in programma questa sera alle 21:00 e valido per la quinta giornata della League Phase di Europa League. Restano fuori i lungo degenti Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez e Kalulu. In lista i giovani della Next Gen Merola, Durmisi e Turco.
Juventus, i convocati di Spalletti
Portieri - Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori - Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Lucumi, Cabal, Turco.
Centrocampisti - Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti - Conceicao, Kolo Muani, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade, Durmisi, Merola.
Pranzo Uefa
Nel frattempo è in corso a Torino il consueto pranzo UEFA che coinvolge le dirigenze delle rispettive squadre. Come mostrato dalle immagini raccolte dalla redazione di TMW, è arrivato l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali.