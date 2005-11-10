Serie B, giudice sportivo: fermati solo quattro giocatori. Ma c'è una multa salata per il Benevento
Claudia Marrone
Archiviata la 13ª giornata del campionato di Serie B, e con la 14ª ormai alle porte, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, che non hanno avuto particolari risvolti negativi, anche se il Benevento - al netto della gioia per la straripante vittoria sull'Empoli - dovrà pagare un'ammenda di € 5.000,00 "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo"; unica società multata delle 20 cadette in questo turno infrasettimanale.
Sono solo quattro i calciatori squalificati.
Niente mano pesante neppure sul fronte calciatori. Salteranno però il prossimo turno Nicolò Brighenti del Vicenza per "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara", e con lui Pietro Fusi del Padova, Liam Henderson della Sampdoria e Simone Trimboli del Mantova; questi ultimi tre menzionati, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".
Sanzionati invece i componenti di due staff tecnici.
Non è andata benissimo ad Amedeo Petrazzuolo, preparatore dei portieri della Juve Stabia, fermato per tre turni "per avere, all'11° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento, abbandonando il recinto di giuoco solo grazie all'intervento di un dirigente della propria Società"; a questo, si uniscono €2.000 di ammenda. Fermato anche il collaboratore tecnico del Sudtirol Emanuele Suagher "per avere, a fine primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che generava un breve momento di tensione tra i tesserati delle due Società".