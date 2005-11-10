Il Mondiale Under 17 non è ancora entrato nel vivo, ma l'Italia non può permettersi di rilassarsi: gli Azzurrini saranno di scena nel pomeriggio contro l'Uzbekistan con l'obiettivo di blindare il primo posto ed entrare nella fase calda del torneo, quella ad eliminazione diretta. Di fronte ci sarà una squadra insidiosa, che nella scorsa Coppa d'Asia ha eliminato Australia e Corea del Sud, squadre che stanno facendo molto bene in questa rassegna iridata. Per Franceschini sarà l'occasione di testare chi ha avuto poco spazio fino ad ora, una lista molto corta in realtà: a zero minuti ci sono il centravanti Tommaso Casagrande, e i due portieri Christian Lupo e Lorenzo Costoli, probabile che due su tre partano titolari oggi. Albini, Rigo e Cassano sono i meno utilizzati e potrebbero essere altri tre titolari, ma questo non cambierà di una virgola la competitività degli azzurri, gruppo molto livellato e in cui non ci sono imprescindibili, come dimostra l'assenza dalla competizione di Edoardo Biondini, che solo pochi mesi fa ha alzato da capitano l'Europeo U17.

"Vogliamo giocare la nostra partita e ottenere il miglior risultato possibile"

“Sarà una partita difficile – ha detto alla vigilia il ct Franceschini –, contro un avversario che dispone di buone qualità e che sa organizzarsi molto bene tatticamente. Dovremo affrontare la gara con la massima attenzione, mettendo in campo intensità e personalità. Non guarderemo la classifica e non faremo calcoli: il nostro pensiero sarà rivolto esclusivamente alla prestazione. Vogliamo giocare la nostra partita e ottenere il miglior risultato possibile, per chiudere il girone in vetta”.

L’Uzbekistan – attualmente terzo in classifica nel Gruppo E con 3 punti, gli stessi della Costa d’Avorio, contro cui ha perso 2-1 al debutto – partecipa per la quinta volta alla rassegna iridata di categoria, dopo le edizioni del 2011, 2013, 2023 e 2025, e per la terza volta consecutiva (2023, 2025 e 2026).