Juan Miranda ha probabilmente trovato in Raffaele Palladino l'allenatore capace più di tutti gli altri di esaltare le sue caratteristiche. Da quando il manager di Mugnano di Napoli s'è insediato a Casteldebole, il laterale spagnolo ha sfornato assist a raffica. Ben quattro decisivi nelle quattro sfide tra il 17 e il 31 ottobre. Miranda contro il Parma ha poi rimediato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che l'ha costretto a saltare la sfida contro l'Udinese e quasi certamente lo costringerà a saltare anche la prossima contro il Venezia.

Di Vaio fiducioso sul rinnovo

Nel frattempo però tiene banco la questione rinnovo di contratto. "Ci stiamo approcciando. Abbiamo parlato con i suoi agenti, vediamo come procede", ha dichiarato il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio a margine della sfida contro l'Udinese su un nuovo accordo da raggiungere col laterale di Olivares che il Bologna ha ingaggiato a parametro zero nell'estate 2024. In quell'occasione, Miranda ha sottoscritto un contratto di tre anni col Bologna con opzione per la quarta stagione, un'opzione che il club emiliano ha già esercitato estendendo così il contratto fino al 30 giugno 2028.

Le big lo monitorano

Ma cosa ci sarà nel suo futuro? Miranda a Bologna si trova bene e un rinnovo del contratto per una ulteriore stagione o fino al 2030 è una possibilità. Allo stesso tempo, diverse big si stanno interessando a un giocatore che oggi è uno dei migliori laterali mancini della nostra Serie A. Sulle sue tracce soprattutto Milan e Juventus, due club che soprattutto in vista della prossima stagione cercano nuove garanzie per quella zona di campo. E Miranda lo sarebbe: lo confermano i numeri e le prestazioni di questa prima parte di stagione.