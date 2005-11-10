"Avete ragione": Vicario e Gatti a colloquio con i tifosi della Juventus infuriati a Como
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Daniele Najjar
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29.11.2026 22:52Serie A
I due sono stati poi raggiunti dal resto della squadra, che è andata sotto alla curva: cosa è successo nel finale di Como-Juve 3-0
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"Avete ragione", questo il labiale colto dalle telecamere da parte di Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, rivolto ai tifosi bianconeri presenti a Como e infuriati dopo il 3-0 della squadra di Fabregas. Assieme al portiere, anche Federico Gatti è andato ad ascoltare le contestazioni dei propri sostenitori da vicino subito dopo il fischio finale. I due sono stati poi raggiunti dal resto della squadra, che è andata sotto alla curva.
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