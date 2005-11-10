Ha avuto il suo bel da fare Maurizio Mariani nella sfida giocata fra Como e Juventus al Sinigaglia. Coadiuvato da Peretti e Perotti come assistenti, c'era Pezzuto al VAR, con Meraviglia come AVAR. La squadra arbitrale deve fare i conti con una scelta corretta presa dopo appena cinque minuti, che però loro malgrado condiziona e innervosisce i restanti 85 minuti più recupero.

Dal rosso a Kolo Muani (senza VAR) alla gestione del nervosismo

Passano cinque minuti e Kolo Muani viene espulso per un colpo in faccia a Valle. Valle aveva trattenuto in maniera evidente l'attaccante bianconero, che ha pensato bene di colpire al volto l'avversario. Valle ammonito per condotta antisportiva, Kolo Muani espulso direttamente. Qui c'è da sottolineare che Mariani non ha bisogno di grandi aiuti dall'esterno: immediatamente prende la decisione più corretta e sacrosanta, con anche la personalità giusta visto che si tratta di un provvedimento durissimo e che condizionerà pesantemente un match di cartello.

Da lì come si diceva nasce una sfida davvero sporca e ricca di contrasti al limite del giallo. Addirittura nel giro di 10 minuti ce ne sarebbero altri 3, di cartellini da mostrare. Uno effettivamente Mariani lo estrae per Da Cunha per una trattenuta, mancano quelli per la maglia tirate da Couto a Lucumi e per l'entrata dura di Nico Paz ancora sul colombiano. Non è chiaro se si trattasse di sviste, oppure se il direttore di gara abbia voluto cercare di non avvelenare il match ulteriormente.

Gol fantasma di Nico Paz al 46': qui la tecnologia aiuta perché non è facile ad occhio nudo accorgersene. Al 50' Nico Paz rifila un pestone a Celik, ma sembra involontario. Regolari i due gol di Douvikas.