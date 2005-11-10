Per la quarta volta di fila, la quinta in assoluto, l'Italia è campione del mondo di tennis. Neanche la Spagna del fenomeno assoluto Carlos Alcaraz ha potuto nulla contro la forza del movimento azzurro, che grazie al doppio, ancora una volta, ha portato la contesa dalla propria parte e può festeggiare ancora, grazie a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. La squadra azzurra è completata da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi ed è capitata da Filippo Volandri.

La Coppa Davis è di nuovo italiana ed è un trionfo che ha i connotati di Lorenzo Musetti, autore di una settimana incredibile, nella quale ha vinto tutte le partite in cui è sceso in campo, tre volte in singolare e anche due in doppio. Un dato clamoroso pensando che un anno fa il tennista carrarino non era neanche in squadra, e toccò a Flavio Cobolli vestire i panni del trascinatore.

Un cammino iniziato con il successo di qualche giorno fa, sempre a Bologna, contro la Corea del Sud: dopo la vittoria di Musetti e la sconfitta di Cobolli, è stato decisivo il match vinto da Berrettini e Vavassori con un doppio 7-6. Due giorni dopo è stata la volta della Repubblica Ceca: nel primo singolare è arrivata la vittoria di Musetti contro Mensik per 6-3, 6-4, mentre nel secondo match Cobolli ha perso in tre set contro Lehecka. Decisivo il doppio, portato a casa da Musetti e Vavassori contro Machac/Lehecka per 3-6, 6-1, 7-6. Nel confronto con la Spagna, tutto nella giornata di oggi, Musetti ha trionfato contro Jodar, Cobolli si è arreso ad Alcaraz e nuovamente Musetti-Vavassori hanno segnato il punto decisivo, contro Alcaraz-Granollers.