Un termine che abbiamo imparato a conoscere col tempo. Negli ultimi anni sono tanti i modelli di gestione che hanno scelto questa strada anche in Italia, dal Milan alla Juventus. Il Moneyball è entrato a pieno titolo nel mondo del calcio e le ricadute sul modo di fare calciomercato sono molteplici, con successi più o meno acclamati.

Le origine: dobbiamo tutto al baseball

Venticinque anni fa. Gli Oakland Athletics, dopo i fasti del passato, erano una modesta franchigia del baseball americano. Una squadra che aveva perso i migliori talenti, senza budget e con uno dei salary cap più bassi della lega. Il loro General Manager, Billy Beane, non se la sentiva però di rinunciare a priori alla possibilità di competere. Ed è lì che arriva l'intuizione. Con l'aiuto di Paul DePodesta, economista laureato a Yale, sceglie di applicare dati e statistiche alla ricerca dei giocatori. Andando così a pescare quegli atleti il cui valore tecnico era nascosto, sottovalutato dal mercato, e che proprio per questo avevano costi accessibili. Con due spiccioli, costruirono un roster di tutto rispetto.

Il record di 20 vittorie consecutive in MLB e lo scippo dell'idea

Fu così che quell'anno gli Oakland Athletics, da squadra quasi non considerata, mise in fila 20 vittorie consecutive per quello che all'epoca rappresentò un record per la MLS. La post season, fase tipica degli sport americani, si concluse male dopo il trionfo in regular season. Ma il successo ed il clamore rimasero. Tanto che anche le big del baseball americano, gli Yankees e i Red Sox, decisero di applicare il Moneyball alla costruzione delle proprie future squadre. Ovviamente con capitali ben diversi rispetto a quelli a disposizione degli inventori del metodo.