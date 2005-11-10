“Azzurri per sempre”. San Siro omaggia Baresi e Mazzola prima di Italia-Francia

TMW
“Azzurri per sempre”. San Siro omaggia Baresi e Mazzola prima di Italia-FranciaTMW
Applausi per Franco Baresi e Sandro Mazzola, icone di Inter e Milan, allo stadio Meazza in San Siro, prima della gara di Nations League
TUTTOmercatoWEB
© foto di Lorenzo Marucci
Nel prepartita di Italia-Francia c’è spazio anche per la memoria. Quella di Sandro Mazzola e Franco Baresi, icone rispettivamente di Inter e Milan, e quindi di San Siro, scomparse negli ultimi mesi, e ricordate prima della partita con i transalpini dal pubblico dello stadio milanese.
Invitati dallo speaker dell’impianto, i sostenitori presenti per la gara, valida per la quinta giornata di Nations League, hanno infatti tributato un lungo applauso alle due leggende dei club milanesi, e anche della Nazionale.
Altre notizie Serie A
Oggi
21:38 Serie A
Liverani sicuro: "Tra la Lazio e altre non vedo differenze abissali". Poi parla di Cataldi
21:35 Serie A
Gigio sbaglia, Pio no: Esposito rimedia alla topica di Donnarumma, Italia avanti 2-1 al 45’
21:16 Serie A
Meno male che Pio c'è. Il primo tiro dell'Italia è quello giusto: l'interista segna l'1-1 a San Siro
21:15 Serie A
Lazio, nuovo stop per Marusic: il montenegrino ha già lasciato per infortunio la sua Nazionale