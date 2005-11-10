Altra tegola in casa Salernitana: Djibril operato al ginocchio. Rientrerà nel 2027

Continuano i problemi di infortuni in casa Salernitana che deve fare i conti con almeno quattro giocatori che stanno svolgendo lavoro differenziato - Muhamed Varela Djamanca, Antonino La Gumina e Simone Pieraccini - a cui si aggiunge un Malik Djibril che ha chiuso in anticipo il 2026 e tornerà a disposizione di mister Di Bari solo nel nuovo anno.

Il report medico su Djibril

La Salernitana nella giornata di ieri ha infatti emesso un comunicato sulle condizioni del centrocampista classe 2003: "Questo pomeriggio Malik Djibril si è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia parziale del ginocchio destro presso il Campolongo Hospital di Eboli. L’intervento è stato effettuato dal dott. Antonio Lambiase ed è perfettamente riuscito. Il calciatore dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di intraprendere il percorso di riabilitazione".

Che futuro per Djibril

Da capire ora cosa vorrà fare la Salernitana del calciatore che finora è sceso in campo solo in due occasioni: dargli la possibilità di emergere nella seconda parte della stagione o mandarlo in prestito per permettergli di trovare maggiore continuità specialmente dopo questo problema al menisco. Molto dipenderà anche dalle valutazioni che farà il tecnico, subentrato a Cosmi, in sede di mercato quando si confronterà con il direttore sportivo Faggiano su come rinforzare la rosa.