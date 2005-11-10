Modena, l’intoccabile che non ti aspetti: Alessandro Bianco è il totem di Galloppa

In casa Modena c’è un giocatore che magari non ruba l’occhio o finisce sotto i riflettori per gol e assist, ma che è fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra di Daniele Galloppa che infatti rinuncia mal volentieri a lui. Un vero e proprio intoccabile che alla vigilia del campionato in pochi si aspettavano e che dopo undici giornate è invece ‘al centro del villaggio’: il nome è quello di Alessandro Bianco, sempre in campo da titolare al pari di altri tre compagni come il portiere Chichizola, il difensore Nieling e l’attaccante Ambrosino.

Esperienza e sostanza in mezzo al campo

Nonostante si tratti di un calciatore del 2002, Bianco vanta già un’esperienza di tutto rispetto alle spalle con apparizioni anche in campo europeo (sei presenze in Europa League e cinque in Conference League), un campionato di Serie B da titolare alla Reggiana e uno in Serie A con il Monza sempre sotto la guida di Alessandro Nesta, oltre a una stagione in Grecia col PAOK Salonicco, senza dimenticare le 16 presenze con la Fiorentina dove è cresciuto e che non ha creduto fino in fondo al suo talento. Un centrocampista certamente non da ‘fantacalcio’ visti i suoi numeri alla voce gol e assist, ma essenziale per dare equilibrio a un reparto delicato come quello mediano dove può occupare più ruoli e adattarsi sia a giocare a due sia a tre in mezzo. Un giocatore di grande affidabilità, che raramente incappa in giornate totalmente negative, che mette in campo dinamismo e qualità tecniche senza mai tirarsi indietro quando c’è da sporcarsi le mani.

Tutte qualità che lo rendono un tassello difficilmente sostituibile, tanto che solo in quattro occasioni è stato tolto prima del fischio finale, su cui Galloppa punta fin dal primo giorno consapevole di quello che Bianco può dargli in termini di qualità e quantità.