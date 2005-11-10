Da D'Uffizi e Vavassori a Makoumbou, tutti i convocati in Nazionale della Serie B
Tommaso Maschio
Seconda sosta per le nazionali di questa stagione 2026/27 con anche i club di Serie B interessati dalle partenze di diversi giocatori verso le gare internazionali. Di seguito i 30 calciatori convocati dalle rispettive selezioni, sia maggiori sia a livello di Under, in giro per il mondo con lista in aggiornamento:
I convocati nelle varie nazionali in Serie B
Arezzo:
Ascoli: Sergiu Perciun (Moldavia), Simone D’Uffizi (Italia Under 21)
Avellino: Brando Moruzzi (Italia Under 21), Giacomo Faticanti (Italia Under 21)
Benevento: Luigi Cherubini (Italia Under 21), Mattia Mannini (Italia Under 21)
Carrarese: Luka Topalovic (Slovenia Under 21), Filippo Reale (Italia Under 20)
Catanzaro:
Cesena: Cristian Shpendi (Albania)
Cremonese: Tommaso Berti (Italia Under 21)
Empoli: Joseph Ceesay (Gambia), Matteo Egan (Irlanda U21), Bohdan Popov (Ucraina U21), Dawid Bembnista (Polonia U21), Mattia Huqi (Albania Under 21), Oliver Blini (Albania Under 21)
Hellas Verona: Tomas Suslov (Slovacchia), Grigoris Kasatnos (Cipro), Dailon Livramento (Capo Verde), Andrias Edmundsson (Isole Far Oer), Tobias Slotsager (Danimarca Under 20)
Juve Stabia:
Mantova:
Modena:
Padova:
Palermo: Joel Pojanpalo (Finlandia), Dominic Vavassori (Italia Under 21)
Pisa: Felipe Loyola (Cile), Isak Vural (Turchia Under 21), Emanuele Rao (Italia Under 20), Rosen Bozhinov (Bulgaria)
Sampdoria: Tjas Begic (Slovenia), Antoine Makoumbou (Congo)
SudTirol: Dhirar Brik (Tunisia Under 23),
Vicenza:
Virtus Entella: