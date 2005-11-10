San Siro sporca l'inizio di Italia-Francia: fischi alla Marsigliese

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San Siro sporca l'inizio di Italia-Francia: fischi alla MarsiglieseTMW
Parte del pubblico del Meazza ha fischiato l'inno nazionale francese durante la sua esecuzione prima dell'inizio di Italia-Francia di Nations League
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Una scena già vista, e che purtroppo si riprese. I fischi alla Marsigliese sporcano il pre-partita di Italia-Francia. Durante l’esecuzione dell’inno nazionale francese, infatti, diversi settori di San Siro hanno fischiato, coprendo le note.
Da altre parti dell’impianto si sono invece alzati applausi, nel tentativo di coprire i fischi di alcuni tifosi italiani. Non è certo una novità, e non riguarda ovviamente solo l’Italia, ma sarebbe stato bello evitare.
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