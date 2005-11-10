Milan, tutta la Premier è su Alphadjo Cisse. Valutazione fra i 50 e i 60 milioni

Alphadjo Cisse via dal Milan? Sembra uno scenario fantascientifico, almeno per quello che ha mostrato finora. Tredici presenze e otto gol, uno ogni ottantatré minuti, che hanno fatto accendere i fari della Premier League su di lui. Tutti i club che sono alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche hanno chiesto informazioni, seppur la situazione sia abbastanza fluida.

Valutazione da decifrare

Difficile dare un valore a un giocatore così, arrivato dalla Serie B dove ha fatto benissimo con il Catanzaro e che sta facendo altrettanto bene con i colori rossoneri. Realisticamente un affare da 50-60 milioni sarebbe alla portata della Premier League, non solo dalle big. Il Brighton ha mostrato un forte interesse, così come l'Arsenal. Altri club hanno effettuato un sondaggio.

Nei giorni scorsi ha parlato così del proprio rendimento. "Qualche settimana fa mi avevano chiesto quanto avessi fatto vedere del calciatore che sono. Avevo risposto il 70%. Posso dire? Forse devo abbassare un po'… diciamo il 40%, perché devo migliorare sotto tantissimi aspetti, ma allo stesso tempo so chi sono e quanto valgo. Nella passata stagione, Aquilani, che era il mio mister a Catanzaro, mi disse che 'se non giocherai almeno 10 anni in Serie A, per me avrai fallito'. L'ho presa come uno stimolo positivo, una frase che mi ha spinto a fare sempre meglio e a credere in ciò che posso fare".