Iannoni: "Il mio obiettivo è riportare l'Hellas in Serie A. Ora serve continuità"

“Il mio obiettivo è riportare l’Hellas Verona in Serie A e far parte dei programmi futuri del club. Quando si è parlato del trasferimento in estate c’era l’ipotesi di un prestito, ma alla fine sono arrivato a titolo definitivo dal Sassuolo e sono stato molto soddisfatto di questo”. Il centrocampista Edorardo Iannoni al Corriere di Verona torna così sul suo arrivo in gialloblù e sulla voglia di riportare il club in alto: “Siamo in un buon momento, con due vittorie di fila e il pareggio col Mantova, che è una squadra forte e che non si ferma mai, inoltre non abbiamo preso gol per la terza gara di fila, segno che siamo diventati compatti. - prosegue ancora il centrocampista – Baroni? Il suo atteggiamento ha inciso perché è tosto e quando c’è da alzare la voce lo fa, così come è capace di dare la scossa quando serve”.

Sul proseguo del campionato di Serie B

Iannoni parla poi della Serie B e di quello che serve per risalire in classifica: “Non dobbiamo avere cali, la continuità è fondamentale in questo campionato. Abbiamo trovato la quadra e ora bisogna alzare il livello delle prestazioni senza abbassare la guardia come è successo in passato, ma si tratta di un fattore soprattutto mentale. - prosegue il classe 2001 - Stare nello spogliatoio con persone così ti forma magari meno dal punto di vista tecnico, ma tanto su una certa maniera di stare in campo, sul combattere sempre. È più spada che fioretto”.

Su Mulattieri

Il centrocampista posi si sofferma su due attaccanti dei gialloblù: “Con Mulattieri ci conosciamo da tre anni, è un ragazzo eccezionale e per noi noi è un giocatore importantissimo, ha qualità che ci servono come il pane ed è molto sereno. Certo vorrebbe trovare più spazio, ma capisce il momento. - conclude Iannoni – Nel suo ruolo c’è stata l’esplosione di Mosquera e non mi esprimo sulle questioni del modulo perché sono scelte che spettano all’allenatore, ma Samuele non mi pare contrariato”.