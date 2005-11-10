Michael Carrick non è più l'allenatore del Manchester United: il comunicato dei Red Devils

Il Manchester United ha ufficializzato la separazione da Michael Carrick, che non sarà più l’allenatore della prima squadra. La decisione arriva dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con la società che ha ritenuto necessario intervenire per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il ricordo della rimonta in campionato

Carrick era tornato alla guida dei Red Devils nel mese di gennaio e aveva chiuso la stagione 2025/26 con un importante rilancio: sotto la sua gestione la squadra aveva conquistato 12 vittorie nelle ultime 17 partite di Premier League, ottenendo il miglior rendimento del torneo nel periodo considerato e terminando il campionato al terzo posto. Il club ha comunque voluto sottolineare il valore del tecnico: "Michael è e sarà sempre una leggenda del Manchester United". La società ha evidenziato professionalità, dedizione e qualità della leadership mostrate durante il suo ritorno a Old Trafford.

Ora parte la ricerca del successore

Nonostante i risultati positivi ottenuti nella seconda parte della passata annata, lo United ha scelto di voltare pagina. La dirigenza ha già annunciato l’intenzione di individuare il nuovo allenatore nel minor tempo possibile, aprendo ufficialmente una nuova fase per il progetto tecnico.

Il comunicato

Il Manchester United comunica che Michael Carrick ha lasciato il ruolo di allenatore della prima squadra maschile. Michael era tornato al club nel mese di gennaio e aveva guidato la squadra fino al terzo posto della classifica di Premier League, conquistando 12 vittorie nelle ultime 17 partite della stagione 2025/26 e ottenendo, in quel periodo, il miglior rendimento in termini di punti dell’intero campionato.

Dopo un inizio di stagione deludente, il club è arrivato alla difficile decisione che un cambiamento fosse necessario per poter raggiungere gli obiettivi e le ambizioni prefissati. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Così come aveva fatto da calciatore, anche nel suo ritorno al club ha dimostrato i più alti standard di dedizione e professionalità durante tutto il suo incarico. La sua leadership e i risultati ottenuti nella scorsa stagione saranno sempre ricordati con grande affetto. Il club intende nominare un nuovo allenatore nel più breve tempo possibile.