Kayode e un'altra grande occasione azzurra: anche con Palestra, il titolare a destra è lui

La concorrenza aumenta, ma per il momento il titolare della fascia destra dell'Italia è Michael Kayode. Il difensore del Brentford è ancora volta nell'undici iniziale scelto da Roberto Mancini, che lo ha preferito a Marco Palestra anche per la partita contro la Francia, in programma tra pochi minuti a San Siro. Una scelta significativa, considerando che l'esterno del Chelsea è tornato a disposizione dopo aver saltato per infortunio le precedenti convocazioni. Per Kayode, invece, si tratta dell'ennesima conferma dopo un avvio di esperienza in Nazionale maggiore decisamente positivo.

Dal gol alla Turchia alla conferma contro la Francia

L'esordio in azzurro, lo scorso 28 settembre, era stato difficile da immaginare migliore. Schierato titolare con la Turchia, al posto di Giovanni Di Lorenzo, Kayode aveva segnato il suo primo gol con l'Italia, contribuendo al successo per 4-1 della squadra di Mancini. Una prestazione convincente anche al di là della rete, come sottolineato dallo stesso commissario tecnico nel post partita.

Kayode-Palestra, la concorrenza sulla fascia destra

Il ritorno di Marco Palestra avrebbe potuto rimettere in discussione le scelte del Mancio. Il ct, invece, ha deciso di dare continuità a Kayode, che in Premier League ha trovato la propria dimensione dopo l'esperienza alla Fiorentina. Al Brentford è diventato un titolare e ha affinato il suo calcio, diventando iconico per le sue lunghe rimesse laterali. La concorrenza con Palestra, comunque, è destinata a proseguire. Entrambi sono giovani, e forti: una buona notizia per l'Italia.