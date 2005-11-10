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Paradosso Gatti, in nazionale da riserva della Juve. A gennaio occhio alla Premier

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 09:52Serie A
12.11.2026 09:52Serie A
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Il difensore della Vecchia Signora, attualmente a Coverciano, potrebbe tornare nel mirino di Aston Villa, Bournemouth e Tottenham.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Gatti sta vivendo un presente all'insegna del paradosso e per questo potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Anche su questo si sofferma un articolo pubblicato all'interno dell'edizione di oggi de La Stampa.

Quell'impiego a targhe alterne

Il discorso è semplice: il difensore classe 1998 nella Juventus è un rincalzo, non fa parte delle prime scelte di Spalletti, ma nel mentre è riuscito a strappare la convocazione in nazionale con l'Italia, a dimostrazione che qualcuno sulle sue qualità sembra volerci puntare davvero. Secondo il quotidiano, ci sarà da fare attenzione alle sirene di ritorno dalla Premier League.

A quali club di Premier League piace

In estate i suoi agenti hanno rispedito al mittente le varie offerte ricevute, dall'Aston Villa al Bournemouth passando anche per l'interessamento del Tottenham di De Zerbi. Tutte realtà che a gennaio potrebbero quindi tornare alla carica. Per la Serie A si era parlato invece del Napoli, anche e soprattutto in virtù del forte rapporto personale tra il difensore e l'allenatore Max Allegri.

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