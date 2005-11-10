Serie A, la Top 11 della 9ª giornata: Mbangula spiazza tutti, finalmente Baldanzi

Turno infrasettimanale di Serie A che ha regalato gol a raffica e tanti protagonisti: da Mbangula che segna tre gol a San Siro alla prima da titolare, a Noslin che contribuisce a due delle sei reti della Lazio sul campo del Sassuolo. E poi i giocatori del Frosinone e del Genoa, il secondo gol in Serie A a Emanuele Lulli al secondo gol con la maglia della Roma. Di seguito il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:

Pierluigi Gollini (Roma) 7.5

Emanuele Lulli (Roma) 7.5

Leo Ostigard (Genoa) 8

Gabriele Calvani (Frosinone) 7

Juan Miranda (Bologna) 7

Giacomo Calò (Frosinone) 8

Kenneth Taylor (Lazio) 7.5

Gustav Isaksen (Lazio) 8

Tommaso Baldanzi (Genoa) 8

Samuel Mbangula (Bologna) 9

Tijjani Noslin (Lazio) 8