Serie A, la Top 11 della 9ª giornata: Mbangula spiazza tutti, finalmente Baldanzi

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Serie A, la Top 11 della 9ª giornata: Mbangula spiazza tutti, finalmente BaldanziFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
30.10.2026 20:08Serie A
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Turno infrasettimanale di Serie A che ha regalato gol a raffica e tanti protagonisti: da Mbangula che segna tre gol a San Siro alla prima da titolare, a Noslin che contribuisce a due delle sei reti della Lazio sul campo del Sassuolo. E poi i giocatori del Frosinone e del Genoa, il secondo gol in Serie A a Emanuele Lulli al secondo gol con la maglia della Roma. Di seguito il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:
Pierluigi Gollini (Roma) 7.5
Emanuele Lulli (Roma) 7.5
Leo Ostigard (Genoa) 8
Gabriele Calvani (Frosinone) 7
Juan Miranda (Bologna) 7
Giacomo Calò (Frosinone) 8
Kenneth Taylor (Lazio) 7.5
Gustav Isaksen (Lazio) 8
Tommaso Baldanzi (Genoa) 8
Samuel Mbangula (Bologna) 9
Tijjani Noslin (Lazio) 8
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