Bastava un pareggio, l'Atalanta rovina le vittorie con Marsiglia, Francoforte e Chelsea
Fino al sessantesimo la situazione sembrava sotto controllo. Ancor meglio: l'Atalanta dominava. Gol segnato da Scamacca, un altro annullato per posizione di fuorigioco - con qualche dubbio, ma tant'è - il palo di De Ketelaere con il colpo di testa. Insomma, sembrava un'altra grande serata dopo quella con l'Olympique Marsiglia al Velodrome, poi a Francoforte, infine contro il Chelsea. Nove punti facili facili, ne bastava uno per avere l'indipendenza da qualsiasi altro risultato nell'ultima sfida del girone. Vincere con l'Union Saint Gilloise per arrivare agli ottavi, con 20 milioni in più. Anzi: con 21: perché un pareggio vale circa un milione rispetto agli zero di ieri sera.
L'Athletic Bilbao non è sembrato irresistibile. Ha vinto per gli errori dei singoli, per una squadra - l'Atalanta - decisamente fragile nelle scelte e nella situazione. La Juventus, nella stessa partita, avrebbe vinto senza subire gol. Esattamente quanto è successo contro il Benfica di José Mourinho, alla prima vittoria in Champions contro i portoghesi.
L'Atalanta quest'anno ha cercato di aggiungere Raspadori e di migliorare una squadra già importante. Che può permettersi Samardzic in panchina, oppure Krstovic e Lookman. Più Sulemana oppure Daniel Maldini. Tanti nomi ma senza quello che può cambiare davvero un'annata che rischia di essere poco soddisfacente.
