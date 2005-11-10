Bastoni al centro, Akanji e Carlos Augusto braccetti: l'Inter gira meglio così?

Tre difensori, tre ruoli e una certezza che potrebbe non essere più così intoccabile. Nell'Inter di Cristian Chivu le gerarchie della retroguardia iniziano a ridisegnarsi: Alessandro Bastoni si sposta al centro, Manuel Akanji sul centro-destra e Carlos Augusto sul centro-sinistra, per lo svizzero e il brasiliano sono i ruoli naturali. Una sorta di effetto domino che potrebbe cambiare il volto della difesa nerazzurra. Ma attenzione, quello che a Milano può sembrare un'intuizione vincente, in azzurro si è trasformato in un incubo. La notte di Zenica, con l'espulsione di Bastoni e il Mondiale sfumato, è ancora una ferita aperta. Due contesti diversi, una stessa domanda. Chivu ha davvero trovato la formula giusta oppure sta scommettendo su un esperimento che nasconde più insidie del previsto? La soluzione, però, merita di essere osservata anche da un'altra prospettiva. Non riguarda soltanto il nuovo ruolo di Bastoni, ma la possibilità di trovare spazio e continuità per un giocatore come Carlos Augusto, che nel suo ruolo naturale può offrire caratteristiche preziose.

Bastoni centrale, il fantasma di Zenica e una differenza da non sottovalutare

Spostare Bastoni al centro non è una soluzione priva di rischi. Il difensore italiano ha costruito gran parte della propria identità calcistica partendo da sinistra, dove può sfruttare la qualità in impostazione, la capacità di accompagnare la manovra e la possibilità di rompere le linee avversarie con le sue conduzioni. Al centro, invece, cambiano prospettive, responsabilità e soprattutto i duelli da affrontare. Non è un dettaglio da sottovalutare, specialmente dopo quanto accaduto con la Nazionale. Il 31 marzo 2026, nella finale playoff contro la Bosnia, Bastoni venne espulso al 41' del primo tempo per un intervento da ultimo uomo su Memic. L'Italia rimase in inferiorità numerica e finì per perdere ai rigori, vedendo sfumare ancora una volta il sogno Mondiale. Un episodio pesantissimo, che ha alimentato le critiche nei confronti del suo impiego al centro della difesa. Ma c'è una differenza che non va trascurata. Il calcio di Chivu e quello della Nazionale non sono la stessa cosa. All'Inter Bastoni può contare su un sistema di gioco consolidato e su interpreti che possono aiutarlo nella gestione delle situazioni difensive. Zenica resta una ferita, ma non può diventare una sentenza definitiva sulle sue qualità. La domanda, semmai, è capire se il contesto nerazzurro possa davvero esaltarlo anche in questa posizione.

Carlos Augusto protagonista silenzioso: Chivu ha trovato la chiave?

Ed è qui che entra in gioco Carlos Augusto. Perché il possibile vantaggio di questa soluzione non riguarda soltanto Bastoni, ma soprattutto la possibilità di valorizzare il brasiliano nella posizione in cui può rendere maggiormente. Il suo impiego da braccetto mancino gli permette di sfruttare qualità atletiche, capacità di lettura e propensione ad accompagnare l'azione, senza costringerlo a interpretare compiti differenti. Sul centro-destra, invece, Akanji può garantire fisicità, esperienza e sicurezza, caratteristiche che lo rendono un interprete affidabile in una linea a tre. Il risultato potrebbe essere una difesa più equilibrata, nella quale ogni giocatore viene chiamato a svolgere compiti maggiormente vicini alle proprie caratteristiche. Bastoni al centro, Akanji a destra e Carlos Augusto a sinistra. Tre soluzioni che potrebbero convivere e offrire a Chivu un'alternativa concreta.

Forse il tecnico nerazzurro non ha semplicemente trovato un modo diverso di schierare la propria difesa, ma potrebbe aver individuato la strada per valorizzare contemporaneamente tre risorse della rosa. E a volte, nel calcio, non serve cercare altrove quello che si ha già in casa. Serve soltanto trovare il modo giusto per metterlo in campo.