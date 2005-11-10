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Juve, tegola Kalulu: Spalletti spera nei rientri di Conceicao e Nico

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
10.11.2026 06:45Serie A
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Kalulu resterà ai box per tre settimane e salterà Venezia e Omonia Nicosia. Dopo la sosta, Spalletti spera di recuperare Conceição, Nico Gonzalez e Cambiaso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Da ieri 11 giocatori della Juventus hanno lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali. Dunque, nelle prossime settimane, Luciano Spalletti avrà un gruppo ristretto di giocatori a disposizione, anche se questa volta i titolari che rimarranno saranno più del solito. Anche Pierre Kalulu sarà tra coloro che resteranno a Torino, perché ha dovuto rinunciare alla convocazione della Francia per infortunio. La sosta per le nazionali permetterà allo staff tecnico di lavorare con i giocatori rimasti alla Continassa e di recuperare alcuni elementi attualmente indisponibili. Tra questi, però, non ci sarà il difensore francese, che dovrà osservare un periodo di riposo prima di poter tornare in campo.

Juventus, lesione al bicipite femorale per Kalulu: tre settimane di stop

Pierre Kalulu, nella giornata di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in luce una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Una diagnosi che costringerà il difensore francese a fermarsi per circa tre settimane. Il numero 15 bianconero sarà quindi costretto a saltare i prossimi impegni della Juventus, a partire dalla sfida di campionato contro il Venezia. Il francese non sarà a disposizione nemmeno per la gara di Europa League contro l’Omonia Nicosia, in programma durante la prossima settimana di coppe europee. Si tratta di un’assenza importante per Luciano Spalletti, che nelle ultime settimane aveva fatto affidamento con continuità sul difensore francese. Kalulu è diventato uno degli elementi più utilizzati della retroguardia bianconera e la sua indisponibilità obbligherà l’allenatore a trovare nuove soluzioni per il reparto arretrato. L’obiettivo sarà quello di recuperarlo in occasione della trasferta contro il Como, prevista per la fine di novembre. Tuttavia, al momento, la sua presenza contro i lariani resta tutt’altro che certa. Molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalle risposte che il giocatore darà durante il percorso di recupero. Nelle prossime settimane verranno effettuate ulteriori valutazioni per capire quando Kalulu potrà tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni. La Juventus, naturalmente, non ha intenzione di correre rischi inutili e cercherà di gestire il recupero del francese con la massima attenzione. Per Spalletti si tratta comunque di una perdita significativa in vista dei prossimi appuntamenti.

Juventus, dopo la sosta Spalletti spera di ritrovare Conceição, Nico Gonzalez e Cambiaso

Se da una parte la Juventus dovrà fare a meno di Kalulu, dall’altra Luciano Spalletti conta di recuperare diversi giocatori dopo la sosta per le nazionali. In particolare, il tecnico bianconero spera di ritrovare Francisco Conceição, Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso, tre elementi importanti per le rotazioni della squadra. Il portoghese si era infortunato alla spalla nel finale della partita contro la Lazio. Sabato scorso aveva ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma non era riuscito a recuperare in tempo per la successiva sfida contro la Fiorentina. Il numero 7 bianconero dovrebbe quindi tornare a disposizione di Spalletti in occasione della gara contro il Venezia, alla ripresa del campionato. Anche Nico Gonzalez potrebbe essere presente per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A. L’argentino si era fermato dopo la partita di Europa League contro il Rennes e sta lavorando per lasciarsi alle spalle il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco. Un altro recupero atteso è quello di Andrea Cambiaso, uno degli ultimi giocatori della Juventus ad aver accusato un problema fisico. L’esterno bianconero, infatti, contro l’AZ Alkmaar aveva riportato un affaticamento muscolare che lo aveva costretto a fermarsi. Per il numero 20 bianconero la pausa rappresenterà un’occasione importante per recuperare completamente le energie e lasciarsi alle spalle il fastidio muscolare. L’obiettivo è sfruttare queste settimane per rimettersi al meglio e tornare a disposizione di Spalletti senza correre rischi. La Juventus spera dunque di ritrovare tre pedine importanti alla ripresa del campionato, così da poter contare su maggiori alternative in vista dei prossimi impegni. Il rientro di Conceição, Nico Gonzalez e Cambiaso permetterebbe all’allenatore di ampliare le proprie possibilità di scelta, mentre resta da valutare con attenzione la situazione di Kalulu.

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