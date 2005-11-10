Vasquez e i suoi fratelli: Genoa, domani la ripresa senza i nazionali. Chi mancherà

Mettersi alle spalle la sconfitta contro il Milan. L'imperativo in casa Genoa è questo. La squadra di Daniele De Rossi è reduce da un ko che ha interrotto la striscia positiva di tre vittorie consecutive e ora si approccia ad affrontare la seconda sosta di campionato. Ultimo giorno di riposo e da domani squadra in campo al "Signorini" per riprendere gli allenamenti senza i sei giocatori che saranno impegnati con le rispettive Nazionali.

I Nazionali

Il primo sarà il capitano Johan Vasquez. Il difensore fa parte in pianta stabile della nazionale messicana impegnata nella notte fra sabato e domenica (calcio d’inizio ore 2 italiane fuori casa) e fra martedì e mercoledì (ore 3.30 italiane in casa) nel doppio match contro la Giamaica. Sfide di Nations League per Leo Ostigard e la sua Norvegia (contro Galles e Danimarca), Milutin Osmajic e il suo Montenegro (contro Lettonia e Cipro), Mikael Ellertsson e la sua Islanda (contro Bulgaria e Lussemburgo) e Mario Mitaj con l’Albania (contro Finlandia e Bielorussia.

Wiafe in Under 19 azzurra

Buone notizie anche per Samuel Wiafe, ormai sempre più in pianta stabile nel gioco di Daniele De Rossi. Il centrocampista, insieme a Damiano, è stato convocato nell’Under 19 dell’Italia che sabato 13 novembre alle 14.30 e martedì 17 novembre alle 14.30 affronterà rispettivamente i pari età di Ucraina e Israele.