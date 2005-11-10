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Lazio, Sutalo e Tavares rinunciano alla nazionale: nei prossimi giorni i controlli

Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
10.11.2026 06:30Serie A
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Dopo gli infortuni contro il Napoli, Sutalo e Tavares rimangono a Roma: per la Lazio attese notizie sulle loro condizioni nei prossimi giorni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

È uscita incerottata da Napoli la Lazio di Gennaro Gattuso, che con il punto conquistato al Maradona ha mantenuto almeno per altre due settimane la vetta solitaria della classifica. L'ultima settimana prima della sosta però ha visto l'infermeria protagonista, con le uscite di Rovella e Marusic che hanno lasciato spazio a tre nuovi infortunati. La botta (o "vecchietta" alla Gattuso) subita da Zaccagni con il Cagliari lo ha costretto a saltare la trasferta di Napoli, dove però si sono fermati anche Sutalo e Tavares. Il difensore centrale croato è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo mezz'ora e c'è timore per le sue condizioni. L'ex Ajax è uscito dal Maradona in stampelle e la speranza è che, in caso di lesione muscolare, il danno non sia troppo grave. Intanto il classe 2000 è stato costretto a rinunciare alla nazionale e nei prossimi giorni si capiranno le sue condizioni.

Lazio, anche Tavares rinuncia alla nazionale

Sutalo non è l'unico a dover rinunciare alla nazionale, visto che anche Nuno Tavares ha dovuto alzare bandiera bianca. Il portoghese è stato gestito durante la settimana per un affaticamento muscolare che lo ha condizionato. L'ex Arsenal ha dato disponibilità per Napoli, ma già nel finale di primo tempo aveva evidenziato un problema che poi lo ha costretto al cambio all'intervallo. La speranza è che l'affaticamento non si sia trasformato in lesione, ma intanto Tavares è rimasto a Roma e ha dovuto rinunciare alla nazionale. La nota positiva dall'infermeria può arrivare da Gudmundsson, che in settimana dovrebbe rientrare in gruppo e sabato potrebbe ritrovare il campo nell'amichevole contro il Mgarr United, squadra di seconda divisione maltese allenata da Andrea Agostinelli.

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