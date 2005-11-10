Dov'è finito Gianluca Scamacca? In Nazionale, ma all'Atalanta 46 minuti in 7 partite

Gianluca Scamacca, in estate, era un obiettivo dichiarato della Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico lo aveva già avuto all'Atalanta e aveva bisogno di un centravanti diverso rispetto a Donyell Malen. Poi è arrivato Santiago Castro per 35 milioni di euro, molto più vicino - almeno nelle intenzioni - alle caratteristiche dell'olandese rispetto al nove nerazzurro.

Poi arriva Sarri

Il toscano pare non avere una particolare predilezione per Scamacca, tanto che da metà settembre, in campionato, gli ha concesso solamente 46 minuti in totale. Certo, c'è un Krstovic in grado di fare miracoli, ma è evidente che qualcosa non stia funzionando. Tre gol in totale, uno per ogni competizione, come quello che ha dato il passaggio del turno contro l'Hapoel Tel Aviv, in Conference. Però è strano che un Nazionale - convocato da Roberto Mancini - non sia preso in considerazione quando devi dare respiro a Krstovic, in una trasferta non straordinariamente complicata come quella di Monza.

Cosa fare?

Così il prossimo capitolo del libro si apre con un interrogativo. Scamacca ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2028, guadagna molto e sta abbassando di parecchio il proprio valore. Se dovesse rimanere Sarri, probabilmente finirà sul mercato a gennaio. Uno scenario che ora è difficile da delineare.