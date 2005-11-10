Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

FORBS NEL MIRINO DELLA ROMA, IL NAPOLI E' PRONTO A CERCARE ACQUIRENTI PER LANG, IL NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO E' ZORGANE. HERMOSO PRONTO AL RINNOVO CON LA ROMA, IL SASSUOLO SALUTA AQUILANI ED E' PRONTO AD AFFIDARSI A D'AVERSA

Accostato alla Roma nelle scorse settimane, l'attaccante esterno del Club Brugge Carlos Forbs pare non essere uscito dai radar di D'Amico, ma ha tanti ammiratori in giro per l'Europa. Secondo le informazioni pubblicate dal Sun infatti, la società giallorossa lo segue insieme a Tottenham, Arsenal, Manchester United e Fiorentina. Non si tratta però di un'operazione da fare nel corso della sessione invernale di mercato, il club belga infatti lo cederà solamente la prossima estate, come da prassi per quanto riguarda il mercato in uscita del club belga.

Tra Noa Lang e la tifoseria del Napoli la frattura è ormai evidente. Contro la Lazio, al Maradona, l’esterno olandese ha cercato il sostegno della gente portandosi le mani alle orecchie, in un gesto simile a un "non vi sento". La risposta della curva, però, è stata all'insegna... dei fischi. I tifosi non gli hanno perdonato quanto accaduto a Porto: dopo la sconfitta per 4-1, Lang aveva lasciato infatti il campo senza salutare il settore ospiti. Da allora il rapporto tra queste due componenti del mondo partenopeo si è profondamente incrinato. Il Napoli ha assoluta necessità di intervenire sul mercato e questo a prescindere dai risultati che verranno conseguiti da qui a fine dicembre. Il centrocampo è il settore nel quale il direttore sportivo Manna è pronto a intervenire con decisione vista la situazione di incertezza legata al futuro di Anguissa e Lobotka. Coulibaly del Monaco è la primissima scelta, ma la trattativa come detto più volte non è certo semplice visto che per il classe 2004 il club del Principato chiede tantissimo. Sempre rimanendo al Monaco piace Camara, ma il discorso anche in questo caso è complicato. E allora i riflettori del Napoli sono puntati anche su altri giocatori. Una pista da non sottovalutare è quella che porta ad Adem Zorgane dell’Union Saint-Gilloise, che negli ultimi anni è diventata una società in grado di mettere in mostra tanti talenti.

Mario Hermoso è diventato uno dei simboli della Roma di Gasperini. Lo spagnolo classe 1995 interpreta il ruolo di difensore in maniera moderna e aggressiva, anticipando gli avversari e partecipando costantemente alla manovra offensiva. Da quando lavora con Gasp ha realizzato sette reti, tre delle quali in questa stagione. Numeri che testimoniano una trasformazione sorprendente per un giocatore cresciuto presso la scuola del Cholo Simeone. L’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno, ma la volontà di proseguire insieme è reciproca. Le parti sarebbero vicine a un’intesa fino al 2029, con opzione per il 2030. Hermoso sarebbe inoltre disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio pur di continuare la propria avventura nella Capitale.

Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".

Il Sassuolo è pronto a stringere sul profilo di Roberto D'Aversa come suo prossimo allenatore. Vi avevamo dato conto della preferenza dei neroverdi che si stava direzionando verso il tecnico abruzzese e anche adesso raccogliamo conferme. Pronto per l'ex Torino, Empoli e Lecce tra le altre un contratto fino al termine della stagione, al 30 giugno 2027, con opzione per andare avanti assieme un altro anno.

Il Sassuolo ha il suo nuovo allenatore. Roberto D’Aversa firmerà il suo contratto con il club neroverde fino a giugno con opzione. In sostanza manca solo l’annuncio ufficiale visto che gli accordi verbali sono stati tutti raggiunti nel tardo pomeriggio. Insomma D’Aversa è pronto a cominciare questa sua nuova avventura dopo l’esperienza molto positiva nel finale della scorsa stagione alla guida del Torino. Il tecnico si metterà subito a lavoro nelle prossime ore cercando di sfruttare al meglio questa sosta, anche se diversi giocatori saranno impegnati con le rispettive Nazionali.

ZUBIMENDI-ALVAREZ, SI PENSA AD UNO SCAMBIO TRA ARSENAL ED ATLETICO. TOTTI-FENERBAHCE, NIENTE DI VERO, ARRIVA LA SMENTITA. RAUL TORNA AD ALLENARE, E' IL TECNICO DELL'OVIEDO. IL REAL MADRID E' PRONTO AD ANNUNCIARE JJ GABRIEL

Il futuro di Julian Alvarez e Martin Zubimendi potrebbe incrociarsi. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Arsenal e Atletico Madrid starebbero valutando una doppia operazione che coinvolgerebbe due giocatori arrivati all'estate con grandi aspettative ma protagonisti di momenti complicati. L'attaccante argentino aveva manifestato in estate la volontà di lasciare l'Atletico per trasferirsi al Barcellona, ma il club madrileno ha bloccato la sua partenza. L'inizio di stagione, però, non è stato quello sperato: appena due gol in 12 presenze per la squadra di Diego Simeone, dopo i 20 realizzati in 49 partite nella scorsa annata. Nonostante il momento difficile, il tecnico argentino continua a difenderlo. Dopo la sconfitta contro il Barcellona, Simeone ha ribadito la necessità di ritrovare "il miglior Julian", convinto che l'attaccante possa tornare decisivo. L'Arsenal resta interessato al classe 2000, individuato come possibile rinforzo offensivo, anche se già in estate l'ex River aveva rifiutato il trasferimento in Premier.

Nessun futuro al Fenerbahçe per Francesco Totti, almeno secondo quanto comunicato ufficialmente dal club turco. Nelle ultime ore, il quotidiano Sözcü aveva rilanciato l'ipotesi di un ingresso dell'ex capitano della Roma nella dirigenza sportiva della società di Istanbul. Una suggestione che aveva rapidamente attirato l'attenzione dei media locali, anche alla luce del momento complicato attraversato dal Fenerbahçe. Totti, attualmente senza incarichi ufficiali nel mondo del calcio, era stato indicato come una possibile figura di riferimento per rilanciare il progetto sportivo gialloblù. La società, però, ha deciso di intervenire direttamente per smentire la ricostruzione.

Il Lione ha ufficializzato l'ingaggio di Carlos Vicens come nuovo allenatore della prima squadra. La società francese ha spiegato di aver individuato nel tecnico spagnolo il profilo ideale per dare continuità al progetto sportivo, puntando su una filosofia di gioco, un metodo di lavoro e una particolare attenzione alla crescita dei calciatori pienamente in linea con gli obiettivi del club.

Raúl González Blanco torna in panchina. L'ex attaccante e leggenda del Real Madrid è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Oviedo, formazione che nella passata stagione militava nella Liga e che attualmente occupa il nono posto nella seconda divisione spagnola. Per il tecnico quarantanovenne si tratta di una nuova esperienza professionale dopo il lungo percorso all'interno del settore giovanile dei Blancos, culminato con la guida del Real Madrid Castilla fino al 2025.

Il Real Madrid è pronto a mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. I blancos avrebbero infatti vinto la concorrenza di Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco per JJ Gabriel, sedicenne del Manchester United considerato un potenziale fuoriclasse. Dopo mesi di contatti e trattative, l'operazione sarebbe ormai vicina alla conclusione, con il giocatore pronto ad annunciare la propria destinazione nei prossimi giorni. I Red Devils hanno tentato in ogni modo di trattenerlo, arrivando persino a convocarlo in prima squadra per una partita di coppa quando aveva appena 15 anni. Una mossa che, però, non è bastata a modificare la sua decisione.