Serie A, oggi in Lega si va verso la Coppa Italia all'inglese. La C non vuole wild card per le U23

La Coppa Italia, come vi abbiamo già raccontato, potrebbe cambiare volto dal 2027, aprendosi a molte più squadre di Serie C. È uno dei principali temi dell'assemblea della Lega Serie A, convocata oggi all'Allianz Stadium di Torino, nell'ambito del Social Football Summit. I club sono chiamati a discutere il bando per l'assegnazione dei diritti televisivi del triennio 2027-2030, alla scadenza dell'attuale accordo con Mediaset. La novità riguarda proprio la formula della competizione: l'orientamento è di offrire ai broadcaster due alternative, una che conservi l'attuale struttura del torneo e l'altra che ne allarghi sensibilmente la partecipazione. Una sorta di modello FA Cup, anche se con alcune differenze importanti rispetto alla coppa inglese.

Da 44 a 72 squadre: come cambierebbe la Coppa Italia

La proposta più innovativa prevede di portare le partecipanti da 44 a 72 squadre, con un incremento delle partite da 45 a 73, comprese le semifinali di andata e ritorno. A beneficiarne sarebbe soprattutto la Serie C, che passerebbe dalle quattro rappresentanti attuali a ben 32. Il nuovo torneo partirebbe con un turno da 32 incontri a eliminazione diretta, mentre rimarrebbe invariato il privilegio riservato alle prime otto classificate della Serie A, che continuerebbero a entrare in gioco soltanto dagli ottavi. La scelta definitiva dipenderà dalle risposte del mercato televisivo: più partite significano maggiori opportunità di valorizzare il prodotto, ma anche un calendario da gestire. L'allargamento incontra comunque il favore della Lega Pro, che da tempo chiede maggiore spazio nella principale coppa nazionale. Resta invece aperta la possibilità di assegnare il fattore campo alla squadra di categoria inferiore, come avviene in Inghilterra: un'ipotesi gradita alla C, ma che non sarà definita nel bando.

La Serie C dice no alle wild card per le seconde squadre

Il principale punto di discussione riguarda però i criteri di accesso, comunque al momento non dettagliati nel bando. Nelle prime ipotesi era stata prevista la partecipazione automatica delle quattro seconde squadre esistenti, una soluzione sulla quale la Lega Pro di Matteo Marani non è d'accordo. La posizione della terza serie è favorevole all'allargamento, ma contraria alle wild card per le formazioni Under 23: la qualificazione dovrebbe essere conquistata attraverso i risultati sul campo, senza posti garantiti, figurarsi per una squadra come il Milan Futuro che non milita nemmeno in Serie C. La questione non dovrebbe comunque essere risolta oggi: il bando non entrerà nel dettaglio dei criteri di ammissione.