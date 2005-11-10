Roma, l’ultima idea è Balde del Barcellona: a gennaio può partire. Anche la Juve in agguato

La Roma è ormai chiaramente in lotta per lo scudetto. Queste prime undici giornate di campionato hanno dimostrato di avere tutte le capacità per lottare fino alla fine. Tra poco più di un mese e mezzo aprirà di nuovo il mercato e proprio per questo i giallorossi sfrutteranno la finestra invernale per proverà a migliorare ulteriormente la rosa, magari piazzando un paio di colpi. Nei radar del direttore sportivo Tony D’Amico negli ultimi tempi è entrato anche Alejandro Balde, esterno sinistro classe 2003, che il Barcellona potrebbe anche decidere di vendere già a gennaio per monetizzare e andare ad acquistare un difensore centrale, diventata la prima esigenza per il tecnico Flick per la seconda parte della stagione. Sul giocatore del Barcellona c’e già il gradimento da parte di Gian Piero Gasperini ma il vero problema resta trovare la formula giusta con il Barcellona. L’idea potrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo condizionato magari al piazzamento Champions. Tutto dipenderà anche dalla valutazione, al momento molto alta. Senza tenere conto che anche l’ingaggio è di un livello decisamente importante.

Altra difficoltà è senza dubbio la concorrenza. L’apertura del Barcellona ad una possibile cessione ha attirato le attenzioni di tanti club internazionali. In Premier League c’è tanto movimento. Basta pensare all’Interesse di Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham. In Francia c’è il Monaco, in Italia un pensiero ce lo sta facendo anche la Juventus considerata la possibile partenza di Cambiaso. Insomma la situazione è in evoluzione ma

Balde può essere una grande occasione di mercato.