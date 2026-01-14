TMW Baturina può partire già a gennaio: un club di Premier ha bussato alla porta del Como

Martin Baturina può salutare Como già a gennaio. Ventidue anni, una carriera costruita in Croazia tra le giovanili dell'Hajduk e la crescita con esplosione annessa alla Dinamo Zagabria, finché il palcoscenico della Champions League ha messo in luce la sua qualità sconfinata e attirato a sé acquirenti interessati. Il più lesto ad acquistare mister 18 milioni alla fine è stato il Como la scorsa estate, anche se la prima stagione in Serie A si è rivelata più dura del previsto.

Chiuso da Nico Paz, il centrocampista croato etichettato come erede di Modric in madrepatria ha avuto perlopiù spezzoni di gara che apparizioni da titolare, con 268 minuti totali. Ritagli di spazio che ha valorizzato a tal punto da realizzare 2 gol. Uno, il primo, contro il Torino nella goleada (5-1) inferta dai lariani, mentre l'ultimo di pregevole fattura e dritto nel sette contro il Bologna (1-1 al Sinigaglia) all'ultimo respiro. Il tutto entrando dalla panchina all'84'. Un ritorno alla ribalta di fronte ai suoi tifosi e sotto gli occhi di Fabregas, ma questo cambierà qualcosa per il suo futuro?

In fin dei conti l'investimento fatto dal Como in estate è stato considerevole per il classe 2003, che potrebbe arrivare chiedere più spazio. Infatti, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sappiamo che ci sono state richieste. In modo particolare dal Leeds, attualmente al sedicesimo posto in Premier League. Baturina piace a Fabregas, ma al momento Nico Paz parte davanti per gerarchie e si valuta un possibile addio. Da capire ancora se in prestito o a titolo definitivo. Il prezzo del cartellino in questo momento non è un tema, ma si presume ruoti attorno ai 22-25 milioni di euro.