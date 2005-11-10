Arsenal e Bayern Monaco sulle tracce di Eduardo Pape: il gioiello brasiliano costa 30 milioni
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 00:27Calcio estero
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19.11.2026 00:27Calcio estero
Il centrocampista 17enne del Cruzeiro piace ad Arsenal e Bayern Monaco. Può partire per 30 milioni, nonostante una clausola da 100.
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© foto di José María Díaz Acosta
L'Arsenal ha messo gli occhi su Eduardo Pape, centrocampista diciassettenne del Cruzeiro considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio brasiliano. Il giocatore ha recentemente cambiato agente, una scelta che potrebbe essere legata alla volontà di preparare un trasferimento in Europa.
Secondo RTI Esporte, il cambio di procuratore sarebbe stato effettuato proprio in vista di una possibile esperienza nel calcio europeo, con Arsenal e Bayern Monaco che sarebbero interessate al suo acquisto. Il Cruzeiro potrebbe prendere in considerazione un'offerta da circa 30 milioni di euro, nonostante nel contratto del ragazzo sia prevista una clausola rescissoria da 100 milioni.
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