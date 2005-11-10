Pallone d'oro a Kane, il CEO del Bayern: "La Bundesliga dovrebbe farci un bonifico per ringraziarci"
Simone Lorini
L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha lasciato intendere che il trionfo al Pallone d'Oro di Harry Kane potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per convincere Michael Olise a prolungare il proprio contratto con i campioni di Germania. Intervistato dal quotidiano Abendzeitung, Dreesen ha scherzato sui 100 milioni di euro spesi dal club bavarese per strappare l'attaccante inglese al Tottenham: "La Bundesliga dovrebbe farci un bonifico per ringraziarci".
Il dirigente ritiene inoltre che il prestigioso riconoscimento ottenuto da Kane mandi un messaggio molto chiaro anche al talento francese, il cui attuale accordo scade nel giugno del 2029: "È un segnale importante per Michael, gli dimostra che qui da noi è in ottime mani".
Dreesen ha infine confermato che la dirigenza del Bayern intavolerà i discorsi per il rinnovo al momento opportuno, precisando però con decisione: "Di certo non aspetteremo due anni".