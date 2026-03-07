Neuer, a breve 40 anni: già 4 infortuni in stagione ed è in scadenza. La volontà del Bayern

Il Bayern Monaco ha annunciato l'assenza di Manuel Neuer contro l'Atalanta martedì. Il numero uno tedesco è costretto a saltare l'andata degli ottavi di Champions League alla New Balance Arena per una "piccola lesione muscolare al polpaccio sinistro" e sarà "inizialmente" indisponibile. Il club bavarese non ha fornito tempi di recupero certi, ma una cosa è chiara: almeno per l'importante sfida europea a Bergamo tra i pali ci sarà Jonas Urbig.

Riflettori di nuovo puntati sul secondo portiere del Bayern Monaco, classe 2003 tedesco ormai abituato a questo tipo di responsabilità e pronto per la sua 12esima presenza stagionale. Contro il Borussia Monchengladbach è rimasto quasi inoperoso nel secondo tempo, incolpevole del gol subìto nel finale.Ma il 22enne vanta già l'esperienza di 5 partite in Champions League, quattro delle quali nella fase a eliminazione diretta della scorsa stagione. In quell'occasione, Urbig mantenne il clean sheet contro il Bayer Leverkusen agli ottavi (3-0 e 2-0), pur non riuscendo a evitare l'eliminazione al turno successivo contro l'Inter (1-2, 2-2).

All'interno del Bayern Monaco, Urbig gode di totale fiducia e stima. Resta da capire quale destino è riservato a Neuer, in scadenza il prossimo 30 giugno e - secondo quanto rivelato da Kicker - il club tedesco avrebbe manifestato la volontà di estendere il suo contratto di un altro anno. Starà all'estremo difensore di quasi 40 anni la sentenza, ma dovrà comunque ascoltare il suo corpo perché con il passare del tempo cominciano a fioccare infortuni. Con quest'ultimo è il quarto stop stagionale.