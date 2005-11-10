Courtois è un caso per il Belgio: "Mi hanno tolto dal gruppo WhatsApp della squadra"

Il futuro di Thibaut Courtois con la nazionale belga resta ancora tutto da decifrare. Dopo il Mondiale 2026, il portiere del Real Madrid sembrava orientato a chiudere il capitolo con i Diavoli Rossi, ma nelle ultime settimane aveva cambiato idea, rendendosi disponibile per un nuovo ritorno. La mancata convocazione nelle ultime finestre internazionali, però, ha aperto nuovi interrogativi.

A complicare la situazione ci sarebbe anche un episodio avvenuto all’interno dello spogliatoio. Intervistato da DAZN, il numero uno classe 1992 ha infatti rivelato di essere stato escluso dal gruppo WhatsApp della squadra: "Mi hanno tolto dal gruppo dei giocatori. Serve per comunicare informazioni, come gli allenamenti. Ogni tanto ci sono dei messaggi, ma non molti". Courtois, 115 presenze e quattro Mondiali disputati con il Belgio, ha comunque ribadito di non pretendere un posto da titolare: "Nessuno deve garantirmi il posto. Non sono mai andato in nazionale pensando di giocare automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere importante, ma se il commissario tecnico preferisce altri portieri non c’è problema".

Il riferimento è al nuovo corso guidato da Mark van Bommel, che nelle ultime convocazioni ha puntato su profili più giovani. Nonostante il momento delicato, il portiere del Real Madrid ha elogiato il lavoro del tecnico olandese: "La squadra sta andando nella direzione giusta, così come l’allenatore. Questa nazionale ha un grande futuro".